MasterChef Latino: Todo sobre el reality de cocina favorito.

Si eres fan de la cocina más famosa de México, no te puedes perder MasterChef Latino y aquí te contamos todo sobre el reality de cocina con Aracely Arámbula y el chef Benito, que ya se estrenó este 1 de mayo a las 12:00 de la tarde por Azteca Digital.

En esta emisión del programa, 'La Chule' es la presentadora y los tres jueces que darán su crítica cada semana a los concursantes provenientes de la comunidad latina de Estados Unidos y Puerto Rico, serán el chef Benito, la chef Claudia Sandoval y el chef Enio Carota.

El estreno de MasterChef Latino está cada día más cerca.

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Como una muestra de la entrada a la era digital, el programa solo se transmitirá a través del sitio masterchefmexico.tv y las apps TV Azteca En Vivo y Roku.

Para MasterChef Latino audicionaron participantes provenientes de siete ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico con la intención de ganar unode los 14 delantales blancos y luego el codiciado título y un premio de USD 100 mil.

Más de la presentadora y los chefs de MasterChef Latino

El Chef Benito es un cocinero originario de la Ciudad de México que ha sido reconocido con varios premios por sus conocimientos culinarios y es uno de los más destacados del país.

El chef Enio Carota es italiano, en su país tiene una amplia trayectoria como chef, empresario y presentador de programas de este género.

La chef Claudia Sandoval, por su parte, nació y creció en San Diego, pero tiene raíces mexicanas y fue la ganadora de la sexta temporada de MasterChef USA.

La conducción corre a cargo de Aracely Arámbula, quien pidió algunos consejos a Anette Michel para encabezar el proyecto que ella ha conducido por años en la exitosa versión mexicana.

Tuve la oportunidad de conocerla a través y gracias de MasterChef. Tuvo la decisión tan dulce y abierta de decirme ‘oye Anette, qué tal es MasterChef, cómo se le hace’... No nos conocíamos y me pareció tan bonito el detalle, es algo que vale la pena replicar si tienes una duda de cómo va a ser un programa y tal

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