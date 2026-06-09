Carmen anticipa que sería la cocinera que cometió la falta de respeto a los Chefs: “Siempre creo que soy yo”

Si bien la gala de beneficios o castigos de mañana tendrá su buena dosis de drama por las consecuencias que tendrá la batalla por equipos del miércoles, uno de los aspectos que seguramente se robará los reflectores será la revelación del cocinero que cometió una severa falta de respeto a uno de los Chefs y una de las participantes que desde ahora ha comenzado a pensar en acciones a implementar es Carmen.

Luego de que los 18 participantes comenzaran a especular sobre el anuncio de Claudia Lizaldi al final de la gala por el poder del Pin del Chef, Carmen señaló que ella podría ser la cocinera señalada.

La participante le dijo a Julio y Diego que, de confirmarse su teoría, ya no iba a cocinar y se iba a ir a su casa debido a que ya la habían agarrado de su "puerquito" porque no le "importa mucho".

Afirmó que no tiene mayor conflicto tras los regaños sin sustento de los "Maestros del fuego" y que la hayan sacado de una clase "por una tontería", ya que sabe que se trata de la creación contenido, pero que, en el caso de tratarse de ella por haber intentado replicar un meme, ya no va a "mover un dedo".

Cabe señalar que Claudia Lizaldi se comprometió con el público a que la polémica será resuelta sin falta en la gala de beneficio o castigo de mañana.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficio o castigo y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos del próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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