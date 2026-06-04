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“Sé muy astuta": El inesperado consejo de Ricardo a Claudia luego de recibir el mandil negro en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los cocineros de MasterChef 24/7 conversaron luego de enfrentar un intenso jueves de delantales negros en MasterChef 24/7.

Ricardo se dio a la tarea de platicar con Claudia, luego de que la cocinera fuera una de las participantes de MasterChef 24/7 que este jueves 4 de junio recibiera el temido delantal negro, lo cual representa el riesgo de salir el próximo domingo de eliminación. Esto fue todo lo que le dijo.

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