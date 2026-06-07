MasterChef 24/7 | Los domingos de eliminación ponen a prueba los sentimientos

Los domingos de eliminación siempre son especiales y complicados en MasterChef 24/7. A medida que avanza la competencia, los participantes fortalecen amistades y crean vínculos que hacen más difícil pensar en una despedida. En medio de la tensión, también hay espacio para las risas y los momentos entrañables, como cuando Arturo compartió entre bromas qué sería lo primero que haría al regresar a casa, provocando sonrisas entre sus compañeros. Son instantes que recuerdan que detrás de cada reto hay personas viviendo una experiencia única dentro de la cocina más famosa de México.