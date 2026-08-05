uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Arte y ciencia": la advertencia de la Chef Zahie en clase de pizza desde MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron una clase especial sobre preparación de pizza.

Hacer una pizza es arte y ciencia al mismo tiempo": fue la frase con la que la Chef Zahie Téllez inspiró a los cocineros de MasterChef 24/7 en la elaboración de este clásico platillo italiano. La jueza del reality culinario estuvo acompañada de los expertos en gastronomía, Alessandro y Fabio, quienes le compartieron a los concursantes todos sus conocimientos sobre esta favorita y deliciosa preparación.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos