“Arte y ciencia": la advertencia de la Chef Zahie en clase de pizza desde MasterChef 24/7 (VIDEO)

“Hacer una pizza es arte y ciencia al mismo tiempo": fue la frase con la que la Chef Zahie Téllez inspiró a los cocineros de MasterChef 24/7 en la elaboración de este clásico platillo italiano. La jueza del reality culinario estuvo acompañada de los expertos en gastronomía, Alessandro y Fabio, quienes le compartieron a los concursantes todos sus conocimientos sobre esta favorita y deliciosa preparación.