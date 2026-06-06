¿Premio o castigo? Flor elige a 10 cocineros de MasterChef 24/7 para cocinar antes del domingo de eliminación

Aunque su "poder" está a punto de terminarse, Flor quiere aprovechar hasta el último momento toda la libertad que le da el Pin del chef que se ganó gracias a su espectacular sazón. Y como parte de sus beneficios, pudo decidir que 10 cocineros tengan acceso a la Dark Kitchen de MasterChef 24/7 para que practiquen y lleguen listos a las pruebas de eliminación.

Luego de pensarlo muy bien, la cocinera guerrerense armó dos grupos y los dividió para que entraran por rondas. Los elegidos fueron:



Diego

Lula

Claudia

Luis

Emmanuel

Pablo

Daniela

Arturo

María

Y el último lugar, Flor lo reservó para ella.

¿Cuáles fueron los BENEFICIOS de Flor con el Pin del chef?

Gracias a que conquistó a los chefs en las pruebas del lunes, superando a Ramahá y Daniela, Flor se convirtió en la portadora del Pin del chef para la semana 3 de MasterChef 24/7. Esto le dio la posibilidad de usar varios beneficios a su favor y hasta ayudó a una de sus compañeras para que pudiera subir al balcón.



Elegir a la brigada de limpieza.

Participar en un reto de fondant con 3 cocineros.

Mandar a 9 cocineros a un reto exprés por el sabotaje.

Intercambiar el delantal negro de Ixdit con Michelle.

Decidir quiénes tendrán derecho a practicar.

¿Quién es el tercer eliminado de MasterChef 24/7? Ellos son los cocineros en riesgo

Arturo

Luis

Emmanuel

Daniela

Pablo

Ricardo

Lancer

Lula

María

Diego (que no pudo presentar sus platillos debido a que tuvo un incidente mientras cocinaba)

Michelle (que si bien ya estaba salvada por el beneficio de Ramahá, fue elegida por Flor para intercambiar su lugar con Ixdit gracias al Pin del chef que se ganó el lunes pasado y le dio muchas ventajas).

Por otra parte, los cocineros que subieron al balcón y ya tienen segura una semana más en la competencia, son: Ramahá, Camila, Jazmín, Julio, Ixdit y Flor. Lo que nadie se esperaba, es que este domingo 7 de junio habrá doble eliminación en MasterChef 24/7 y llegarán 3 nuevos participantes a la cocina más famosa de México, cuya identidad será revelada hasta la gala.