Los participantes de MasterChef 24/7 ponen a prueba sus sentidos con un excéntrico reto con el Chef Édgar Núñez (VIDEO)

Con el poder del Pin en juego, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una prueba fuera de lo normal con el Chef Édgar Núñez, que les armó una dinámica para descubrir quién tiene el mejor sentido del tacto. Así que tras una serie de acertijos con ingredientes secretos y ojos vendados, las ganadoras por empate doble fueron Ixdit y Carmen, quienes ganaron una ventaja irresistible.