Chicken, Duggan fueron visitados por Ismael Zhu “El Chino” en El Otro Lado de Los Realities para hablar de MasterChef 24/7

Alianzas, estrategias y demás tensiones que se han visto en MasterChef 24/7, por ello Ismael Zhu acompañó a Chiken y Duggan en esta edición de El Otro Lado de Los Realities, donde repasaron lo mejor y lo peor de estas últimas horas donde la convivencia ha ganado un gran papel. ¿Han sido justos los resultados?