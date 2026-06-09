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Chicken, Duggan fueron visitados por Ismael Zhu “El Chino” en El Otro Lado de Los Realities para hablar de MasterChef 24/7

Chicken, Duggan y El Chino hablaron sobre lo vivido en el Reto del Pin del Chef de este lunes.

Alianzas, estrategias y demás tensiones que se han visto en MasterChef 24/7, por ello Ismael Zhu acompañó a Chiken y Duggan en esta edición de El Otro Lado de Los Realities, donde repasaron lo mejor y lo peor de estas últimas horas donde la convivencia ha ganado un gran papel. ¿Han sido justos los resultados?

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