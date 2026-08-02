El truco del Chef Poncho Cadena de MasterChef 24/7 para que los platillos siempre tengan buena presentación

Los cocineros de MasterChef 24/7 tienen que cumplir con un riguroso parámetro al momento de presentar sus recetas ante los jueces: buen sabor, congruencia entre los ingredientes y una presentación impecable. Es por esto que el Chef Poncho Cadena insiste en cuidar la limpieza al emplatar y ya hasta compartió un sencillo truco con el que pueden eliminar cualquier error para que el desorden no afecte su evaluación.

Se trata de usar agua y vinagre para limpiar los derrames de los platos, ya que en el ajetreo de las pruebas y por la presión de terminar a tiempo, es común que los participantes tengan este tipo de incidentes. Esto fue justo lo que le pasó a Flor en uno de los retos de la semana 11 en la cocina más famosa de México, cuando a pesar de que recibió buenas críticas por la receta, su emplatado dejó mucho que desear y se lo hicieron saber.

"Para limpiar, siempre les recomiendo que tengan un poco de agua con vinagre. Toman su papel, humedecen, limpian y secan. Y ya está", explicó el juez, reiterando que a la vista, los platos sucios y desordenados no invitan a probarse.

¿Por qué el emplatado es tan importante en MasterChef 24/7?

Esta no es la primera vez que los chefs se toman a la tarea de explicarles a los cocineros que de nada sirve una preparación excepcional, si la presentación no es agradable a la vista. Esto porque además de que todo forma parte de un conjunto que hace funcionar a los platillos y en el caso de MasterChef 24/7, los cocineros están teniendo una formación con profesionales y deben mostrar una buena evolución en todos los niveles.

Un buen emplatado es fundamental entre los cocineros de MasterChef 24/7|Canva

Aunado a la limpieza, los participantes también tienen que elegir una vajilla adecuada para cada una de sus recetas, servir con buenas proporciones sin que se vea saturado y cuidar que todos los elementos visuales estén correctamente bien ejecutados para el momento de las deliberaciones.