Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 enseña cómo hacer abono para plantas usando cáscaras de huevo y café

Los restos de comida no siempre son simple basura, sino que a veces pueden ser un "tesoro oculto" que se debe aprovechar al máximo. Es el caso de las cáscaras de huevo y residuos del café que son ideales para hacer un abono para plantas casero, un procedimiento bastante sencillo y que la Chef Zahie Téllez de MasterChef 24/7 compartió para que más personas se animen a hacerlo.

Así lo hizo a través de su cuenta oficial de TikTok, donde disfruta subir contenido de cocina, pero no solo enfocado en las recetas, sino también con tips infalibles para usar todos los recursos y evitar el desperdicio. De acuerdo con los dichos de la experta, este procedimiento se realiza cada 7 días y en cuanto esté listo, se debe colocar en las macetas para que la tierra lo absorba.

"Toda la semana he estado guardando las cáscaras de huevo junto con un poco de café y las pulvericé. Porque esto hace que sea un súper abono para las plantas. Entonces, yo las dejo arriba del horno, y una vez a la semana, tomo todas las cáscaras, las pulverizo y las echo a mis plantitas, solo con un poquito en cada una", explicó la implacable juez de MasterChef 24/7, que durante 11 semanas se ha encargado de guiar a los participantes para que tengan un excelente desempeño.

¿Por qué las cáscaras de huevo son buenas para el abono de las plantas?

Por sus altos contenidos de calcio, las cáscaras de huevo son buenísimas para usarse como abono para plantas, según explica un artículo de BBC Gardeners World Magazine. Además, estos residuos aportan nutrientes y minerales beneficiosos para la tierra, como el magnesio, el potasio, el fósforo, el zinc, el hierro y el manganeso.

Las cáscaras de huevo y el café son buenísimos para hacer un abono de plantas casero|Canva

En cuanto al café, otro de los ingredientes estrella en el abono casero que hace Zahie Téllez de MasterChef 24/7, sus propiedades se deben a que tal como explican datos de Royal Horticultural Society (RHS), proporcionan nutrientes útiles que "alimentan" a los microbios del suelo y mejoran la calidad de la tierra.