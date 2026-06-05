Antrax gana el RETO EXPRÉS de MasterChef 24/7 con este tierno diseño de fondant: ¡así conquistó a los Chefs!

Cuatro cocineros de MasterChef 24/7 pusieron a prueba todo lo que aprendieron en la clase de moldeado de figuras con fondant y participaron en un reto exprés que los hizo trabajar a contrarreloj en medio de un dulce ambiente... ¡al final, los Chefs Lili Cuéllar y Willie Soto declararon a Antrax como el ganador del beneficio del SABOTAJE!

¿Por qué Antrax ganó el reto exprés de fondant en MasterChef 24/7?

Como te comentamos acá, Flor utilizó su responsabilidad del "Pin del Chef" para elegir a cuatro personas que participarían en el reto exprés de MasterChef 24/7 , esto después de la masterclass de moldeado en fondant impartida por los Chefs Lili Cuéllar y Willie Soto.

Flor, Julio, Ixdit y Antrax fueron los elegidos para entrar a la Cocina Oculta, en donde los Maestros ya los estaban esperando para explicarles en qué consistiría el reto -decorar un pastel con figuras de fondant- y confirmar que el ganador tendría derecho a el SABOTAJE para esta noche.

A lo largo de 45 minutos, los cocineros se enfrentaron con los retos y secretos del fondant para forrar el pastel y, además, decorarlo con una figura de azúcar. En el reto se tomó en cuenta la rapidez, pero también lo estético de los acabados, lo bien realizado de la técnica y la limpieza durante la elaboración.

Todos los cocineros se enfrentaron con problemas ya que debieron elaborar su fondant desde cero, además de que en algunos casos el cálculo les falló y la cobertura del pastel presentó grietas o huecos que, a decir de la Chef Lili Cuéllar, es algo imperdonable en esta técnica.

Al final, a 3 de los cocineros -Flor, Julio e Ixdit- al parecer les hizo falta tiempo para completar sus figuras ya que ellos presentaron diseños incompletos (un "Bob Esponja" extraño, un pato en el agua sin cabeza y un carrito hecho de un mismo color), mientras que Antrax -quien bautizó su diseño como "Una noche con amigos"- fue el único que presentó un trabajo completamente terminado.

Los 4 cocineros le dieron un toque personal a sus obras: Julio rememoró su habitación de la infancia, Flor eligió a "Bob Esponja" porque disfruta ver de esta caricatura con su hija, Ixdit plasmó su preferencia por el agua y el mar con su patito, mientras que Antrax diseñó un juego de boliche -con todo y bola marmoleada- para recordar, precisamente, los momentos divertidos con sus amigos.

Luego de una deliberación, Lili Cuéllar y Willie Soto anunciaron a Antrax como el GANADOR ABSOLUTO del reto exprés de este viernes... ¡su diseño fue el más estético, el que menos errores tuvo y, sobre todo, el que se realizó con más limpieza!

"Estuvo muy bien tu proyecto, tenía de pies a cabeza toda la idea que se tenía que hacer, sobre todo trabajaste muy limpio y elegiste las técnicas adecuadas tanto de forrado como de modelado", dijo la Maestra Lili Cuéllar.

Willie Soto resaltó el forrado del pastel y el uso de herramientas por parte de Antrax que, a decir del Chef, fue un recurso que se utilizó de forma muy inteligente por parte del cocinero.

¿Cómo le irá a Antrax con el reto de esta noche, el sabojate le servirá para tener ventaja o se convertirá en un enemigo al final? ¡No te pierdas ni un segundo de las transmisiones 24/7 de MasterChef!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?