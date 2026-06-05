¡Ellos son los 4 participantes que Flor eligió para el reto exprés MasterChef 24/7 de este viernes!

Flor, la poseedora del "Pin del Chef" esta semana , tomó una decisión muy importante este viernes 05 de junio del 2026 luego de una tierna clase de figuras de fondant que contó con el Chef Willie Soto como invitado especial: ¡la cocinera escogió a 4 personas para participar en el reto exprés del día y esto fue lo que ocurrió!

¿A quiénes escogió Flor para el RETO EXPRÉS MasterChef 24/7 de hoy, viernes 05 de junio del 2026?

"El Pin del Chef trae responsabilidades muy turbias... no se crean, muy buenas", bromeó la Maestra Lili Cuéllar cuando, al final de la clase de hoy, llamó a Flor para asignarle una tarea delicada.

"Bueno, tú como portadora del 'Pin del Chef' vas a tener la oportunidad de elegir a 4 personas de los que cocinen esta noche, incluida tú, para que puedan participar en el reto exprés de hoy, también te puedes escoger", instruyó la Chef especialista en repostería.

Flor aprovechó la oportunidad para escogerse a ella misma, pero además eligió a 3 compañeros luego de un momento de duda, bromas y risas; al final, la LISTA DEFINITIVA de competidores para el reto exprés de este viernes quedó así:

Flor

Antrax

Julio

Ixdit

Los cocineros regresaron al mundo MasterChef para descansar y esperar instrucciones sobre el reto exprés... ¿de qué se tratará?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?