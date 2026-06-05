Estas fueron las degustaciones de los Chefs de este segundo reto de MasterChef 24/7
Los Chefs comienzan a probar los platillos que definirán a los cocineros más destacados de esta segunda etapa.
El inicio de las degustaciones de tostadas de la segunda parte del reto se pone intenso pues los Chefs evaluarán cada propuesta para determinar cuáles son las mejores tostadas de la jornada, poniendo a prueba la creatividad, técnica y sabor de los participantes en una decisión que podría marcar el rumbo de MasterChef 24/7.