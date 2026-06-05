¿Quién será? Carmen revela que alguien del balcón está en MasterChef 24/7 por el PERSONAJE: “Cocina lo mismo”

Carmen no se quedó callada y, fiel a su estilo sin filtros, la cocinera despotricó en contra de aquellas personas que no son creativas en sus platillos ni con sus ingredientes... ¡la cocinera reveló que ALGUIEN que subió al balcón de MasterChef 24/7 sobrevive gracias a su personaje!

¿Qué dijo Carmen de los "personajes" que hay en MasterChef 24/7?

Carmen, Luis y Julio disfrutaron de un momento de chisme en MasterChef 24/7 donde hablaron de sus experiencias en los retos y cómo se esfuerzan en su día a día para mejorar sus recetas; fue ahí que la cocinera estalló en contra de aquellas personas que, acusó, sólo hacen "refritos" de platillos y no tienen sazón ni talento... ¿será?

"Yo estaba así de 'ay, qué voy a hacer' (en la competencia de ayer jueves), pero lo que me dijo el Chef Herrera me gustó mucho, porque me dijo: 'Diego y Quirarte fueron las personas que más mandiles negros tuvieron y llegaron a la final' ", recordó Luis.

Tanto Julio como Carmen fueron sinceros con Luis y le dijeron que, independientemente de todo, él sí tiene mucho talento para la cocina aunque a veces dude de él mismo; fue ahí que Carmen comenzó a despotricar.

"Hay gente que está en el balcón y que sólo está en el balcón y SIEMPRE HACEN LO MISMO con el put0 chile, y con el tamal (…) siempre hacen lo mismo, pero esa persona no está aquí por cocinar, sino por el personaje", explicó la cocinera.

Para Carmen, sólo es cuestión de tiempo para que se le "caiga el personaje" a este misterioso competidor y posiblemente salga de la competencia, pues consideró que su talento para cocinar es nulo.

"Se le cayó una cosa, se le cayó otra, se le está cayendo todo y la cocina no la va a dar... p1nch3 chile, lo voy a soñar", explotó.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

