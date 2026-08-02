Carmen revela qué es lo que más le gusta de Ixdit y por qué le cae bien desde que Emmanuel salió de MasterChef 24/7

La rivalidad entre Ixdit y Carmen ha sido una de las más polémicas en el Mundo MasterChef 24/7, ya que sus rencillas no eran solo en la cocina, sino que también el tener que trabajar en equipo les era prácticamente imposible. Sin embargo, todo parece indicar que la tensión está disminuyendo y ya hasta pueden convivir sin ningún problema.

Al menos esto fue lo que contó Carmen durante una plática con Daniela, a quien le confesó que le agrada escuchar a Ixdit platicando sobre su vida, pues considera que pese a que suele ser muy reservada, tiene experiencias increíbles. "Me gusta cuando Ixdit platica de su vida, es súper interesante. Es muy reservada, pero siempre que cuenta algo, digo: 'ahh, qué cool'", explicó la polémica cocinera sobre su "enemiga".

¿Ixdit cambió tras la eliminación de Emmanuel de MasterChef 24/7? Esto piensa Carmen

Un aspecto en el que la tijuanense fue muy clara sobre esta "nueva amistad" en MasterChef 24/7, fue que desde su punto de vista, a Ixdit le habría hecho bien que Emmanuel saliera, porque así ya se da la oportunidad de convivir con los demás. Y es que según lo que Carmen y Daniela dijeron, antes los cocineros se la pasaban todo el tiempo juntos y no dejaban que los conocieran mejor. Esto sin mencionar que tuvieron varios conflictos con la pareja, como la vez que "Las Divas" se enojaron por el castigo donde les quitaron las cobijas.

"Es que la neta, cuando estaba con Emmanuel era bien diferente. Como que no hablaba con nadie, no cotorreaba tanto, todo su tiempo se lo daba a él y no era tan cotorra. Y ahora que ya cotorrea más, siempre me entretiene mucho escucharla", explicó Carmen mientras Dani Parra le daba la razón, ya que ella también confesó que está sorprendida de lo agradable que es Ixdit, pues hasta la semana 11 pudieron platicar y se asombró de todo lo que sabe y le platica, tanto de cocina como de la vida en general.