“Es un chismoso": Daniela cuestiona a Ixdit por perjudicarla en MasterChef 24/7 y descubren una mentira de Ramahá

Ixdit y Daniela hablaron sobre el castigo del Pin para el domingo de eliminación en MasterChef 24/7. Y lo que empezó como una charla para aclarar la situación, terminó poniendo en evidencia a Ramahá, que le habría dicho a “Las Divas” que él se ofreció para proteger a Daniela, pero Ixdit asegura que eso nunca pasó y lo tachó de chismoso.