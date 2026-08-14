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“Es un chismoso": Daniela cuestiona a Ixdit por perjudicarla en MasterChef 24/7 y descubren una mentira de Ramahá

La discusión entre Ixdit y Daniela por el bloqueo de votos en MasterChef 24/7 hizo que saliera a la luz un insólito engaño que Ramahá habría orquestado.

Ixdit y Daniela hablaron sobre el castigo del Pin para el domingo de eliminación en MasterChef 24/7. Y lo que empezó como una charla para aclarar la situación, terminó poniendo en evidencia a Ramahá, que le habría dicho a “Las Divas” que él se ofreció para proteger a Daniela, pero Ixdit asegura que eso nunca pasó y lo tachó de chismoso.

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