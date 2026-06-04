Emmanuel y Luis compartieron su gran historia de superación y el enfoque al ejercicio, actividad que les ha ayudado a superar obstáculos
Los participantes mostraron el valor de apoyarse mutuamente tras recordar una experiencia difícil que marcó sus vidas.
Emmanuel y Luis compartieron parte de su relación dentro del reality y reflexionaron sobre una historia difícil que les permitió hablar de la importancia de la superación personal. Ambos destacaron cómo enfrentar los momentos complicados puede convertirse en una oportunidad para crecer y seguir adelante en a vida y en MasterChef 24/7.