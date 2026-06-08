¿No lo traicionó? Pablo asegura que Arturo le pidió que votara por él para salir de MasterChef 24/7 (VIDEO)
A pesar de que se llevaban bien, Pablo considera que la eliminación de Arturo fue lo mejor y por eso no se siente culpable de haberlo mandado al duelo directo.
La eliminación de Arturo en MasterChef 24/7 dejó consternados a los cocineros, especialmente porque fue en un duelo con María. Además, él mismo se nominó para ir a esta prueba, algo que según Pablo, ya tenía planeado desde antes, pues incluso le habría pedido que votara por él, lo que le hizo sospechar que en realidad ya tenía ganas de salir y por eso no siente que haya sido una traición hacia su compañero.