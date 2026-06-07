PostShow | Arturo y Lula se despiden de MasterChef 24/7 con una emotiva entrevista exclusiva

Tras su salida de MasterChef 24/7, Arturo y Lula llegaron al espacio digital para hablar en exclusiva sobre su paso por la competencia. Ambos recordaron los retos, aprendizajes y amistades que construyeron dentro de la cocina más famosa de México. Uno de los momentos más emotivos de la charla ocurrió cuando Lula compartió una hermosa canción que conmovió a todos los presentes. Con talento, carisma y una gran actitud, Arturo y Lula se despidieron dejando una huella imborrable en el corazón de sus compañeros y de quienes siguieron su historia durante la temporada.