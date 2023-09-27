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FOTOS | ¿Quién es Máximo Calvo? El joven que dice fue amante de Ricky Martin

En un programa de espectáculos, un joven dio su testimonio y habló del supuesto encuentro que tuvo con Ricky Martin tras contactarlo en Instagram. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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