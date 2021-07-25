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Este es el meme que está revolucionando las redes sociales.

”No como el señorito”, es la imagen viral de Malcolm que ha arrancado carcajadas en Internet.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

Este es el meme que está revolucionando las redes sociales. ”No como el señorito”, la imagen viral de Malcolm, ha arrancado carcajadas en internet.

La instantánea que reina entre los internautas es la de “no como el señorito” que hace referencia a ciertas acciones que podrían ser “delicadas” y “salvajes” en nuestro acontecer diario.

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El meme de Malcolm tiene esta historia

El meme está basado en una escena de la serie 'Malcolm el de en medio', en el que comparan a Reese y a su hermano por su estilo de comer.

Lo anterior ocurrió en el capítulo 15 titulado 'Los Abuelos' de la segunda temporada, mismo que fue estrenado el 11 de febrero de 2001. En ese episodio, los padres de Louis los visitan y Víctor festeja que su nieto come “como animales”.

Reese come con la mano un rebanda de pizza, mientras Malcolm usa cubiertos, a lo que Víctor responde: “No es así. Caballero con cuchillo y tenedor".

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