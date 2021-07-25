Este es el meme que está revolucionando las redes sociales. ”No como el señorito”, la imagen viral de Malcolm, ha arrancado carcajadas en internet.

La instantánea que reina entre los internautas es la de “no como el señorito” que hace referencia a ciertas acciones que podrían ser “delicadas” y “salvajes” en nuestro acontecer diario.

Míralo, siendo No como el señorito

un hombre yo solo escucho

escuchando corridos tumbados

cualquier tipo

de música pic.twitter.com/uZ0P0oFGq1 — bieber (@CeballosEdder) July 24, 2021

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El meme de Malcolm tiene esta historia

El meme está basado en una escena de la serie 'Malcolm el de en medio', en el que comparan a Reese y a su hermano por su estilo de comer.

Mírenlo es todo un digno hijo de la nación del amor y el fuego 🔥 No como ese señorito me da amsieda que me vean entrando. 👀 pic.twitter.com/VzPY5n6YFN — Motel Maracay (@MotelMaracay) July 22, 2021

Lo anterior ocurrió en el capítulo 15 titulado 'Los Abuelos' de la segunda temporada, mismo que fue estrenado el 11 de febrero de 2001. En ese episodio, los padres de Louis los visitan y Víctor festeja que su nieto come “como animales”.

Hice un meme de "No como el señorito". pic.twitter.com/nt3hw9Mey2 — David Cueto (@cueto34) July 24, 2021

Reese come con la mano un rebanda de pizza, mientras Malcolm usa cubiertos, a lo que Víctor responde: “No es así. Caballero con cuchillo y tenedor".

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