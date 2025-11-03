Mexicana le hace broma a su pareja estadounidense al comentarle que el pan de muerto tiene cenizas | VIDEO

El Día de Muertos, es una de las fechas más importantes para los mexicanos, pues recuerdan a sus seres queridos que ya no están con nosotros. Y es que, estos días están llenos de costumbres y tradiciones, cada símbolo, cada cosa e incluso cada alimento cuenta una historia y tiene un significado especial.

El tradicional pan de muerto es uno de los más cotizados durante esta época, un aspecto que ha asombrado a los extranjeros. Sin embargo, hace poco una joven mexicana decidió jugarle una broma a su novio, usando una pieza de nuestro tradicional alimento para sorprenderlo.

¿Cuál fue la broma que la joven le hizo a su esposo estadounidense?

De acuerdo con lo que se sabe, la mujer identificada como Cris, tomó la decisión de jugarle una broma a su esposo de origen estadounidense, Trey quien por primera ocasión decidió probar el tradicional pan de muerto quedó totalmente impactado.

En las imágenes se puede observar en un video que fue publicado en TikTok, se puede ver que la mujer ofreció a su pareja un trozo del pan, pero después de que él lo probara, le comentó que uno de los ingredientes secretos eran las “cenizas de muerto”. En primera instancia se puede apreciar al hombre disfrutar de su pieza de pan, pero al hacer esto los comentarios que hizo para atrás.

El video ya tiene miles de reproducciones y reacciones, por lo que ha causado todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.

“Pobrecito. Ni le digan de dónde viene el menudo”, “Casi me reviento de la risa, ella es fantástica y súper convincente”, o “Pensé que era pan de muerto, no pan con muerto” y “Nooo, no le hagas esto. Trey, pídele el divorcio”.

Después de que el video se hizo viral, muchos extranjeros han comenzado a preguntarse por la verdadera receta del pan de muerto.

