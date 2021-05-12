Miss Universo 2021: ¿Cuándo y dónde ver el certamen de belleza?

Todo está listo para abrir las puertas del certamen de belleza más famoso del planeta. Nos referimos a Miss Universo 2021, donde las candidatas de México y Perú se colocan entre las latinas favoritas del público.

Por lo pronto, las bellísimas mujeres pasan su tiempo confinadas y entrenando en el lujoso hotel Hard Rock a las afueras de Miami, Estados Unidos.

Será hasta el próximo domingo 16 de mayo, donde una mujer luchará de la mano con su inteligencia y belleza para conquistar al jurado.

Las concursantes preparan grandes sorpresas para deslumbrar en la pasarela con elegantes vestidos y discursos que nos pondrán la piel chinita.

La bellísima Sofía Aragón fue una de las concursantes más carismáticas de Miss Universo 2019

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¿Cuándo y dónde ver Miss Universo 2021?

No te pierdas Miss Universo 2021 en punto de las 6:45 pm por Azteca UNO. El evento contará con la conducción de Sofía Aragón, quien ganó el segundo lugar en Miss Universo 2019.

La belleza de Vanessa Claudio también se hará presente, pues inundará de carisma y belleza la noche de Miss Universo 2021.

Venga la Alegría también estará presente en el certamen de belleza más importante del mundo. Y es que, nuestro conductor Brando Peniche, no perderá detalle de las concursantes y su caminata por la pasarela. Alicia Machado, ganadora del certamen en 1996, completará nuestra transmisión.

¿Quiénes son las favoritas para ganar Miss Universo 2021?

El público ya tiene a sus modelos favoritas para hacer historia el domingo 16 de mayo. Janick Maceta, Miss Perú, se ha colado entre las predilectas con su discurso contra la violencia doméstica y el maltrato infantil.

Por su parte, Natalia Soto representará a Puerto Rico con su amplia trayectoria en las relaciones diplomáticas. La joven, de 28 años, también es de las participantes con más edad en el certamen.

Recordemos que la sudafricana Zozibini Tunzi se coronó como campeona absoluta del concurso de belleza más importante del mundo en el 2019.

Sin embargo, una nueva modelo se prepara para hacer historia en esta edición de Miss Universo 2021. Tenemos una cita el próximo domingo 16 de mayo a las 6:45pm por Azteca UNO.

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