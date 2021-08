Embarazo de Mon Laferte es de alto riesgo: "Tengo que estar en reposo".

La cantante de origen chileno contó a sus seguidores el temor que le provoca su embarazo: “Tengo miedo, porque tengo que estar cuidándome mucho”.

La artista chilena Mon Laferte, de 38 años, anunció a sus seguidores que luego de tratar por un año, al fin quedó embarazada.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más sin decirlo”, indicó la intérprete de “Tu falta de querer”.

Mon Laferte aseguró que aún se siente insegura y que tiene que guardar reposo: “Tengo que seguir haciendo promo, tomándome fotos y me siento grande, siento que mi cuerpo cambió y no puedo seguir, no puedo avanzar como ocultando algo, mintiendo algo, porque ya ha sido como un año entero sintiendo la vida, pero en realidad me siento a medias. Tengo miedo, porque tengo que estar cuidándome mucho, tengo que estar en reposo absoluto. Tengo mucho miedo todavía. Me quedan un par de semanitas para estar bien y salir de gira”.

Laferte aseguró que el 2020, además de ser el año que dio inicio a la pandemia, fue un año donde terminó una relación sentimental que terminó por afectarla mucho.

¿Quién es el novio de Mon Laferte?

La nueva pareja de Mon Laferte y papá de su bebé es el músico mexicano Joel Orta, integrante de la agrupación Celofán y jefe de producción de la intérprete chilena.