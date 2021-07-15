Manda a su novio a comprar tampones y las redes se burlan de él.

Mujer manda a su novio a comprar a tampones de frutos rojos y se burlan de él. El joven fue descubierto por una vendedora cuando olió el producto de higiene íntima femenina buscando el aroma.

El protagonista de esta historia dio por hecho que existía el producto y aceptó ir a comprarlo sin cuestionamientos que lo hicieron pasar un momento penoso con una empleada de una tienda.

Cuando la vendedora le preguntó para qué los olía, el joven le contestó que buscaba tampones de frutos rojos, entonces se echó a reír y le dijo que no existía ese producto.

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El joven se refugió en un auto por la pena

Ante el penoso acto, el joven huyó al auto donde lo esperaba su novia y le contó todo lo que vivió por buscar sus tampones de frutos rojos.

Qué oso acabo de hacer con la chica de allí, ya no quiero venir a esta supermercado

El chico pretendía buscar los tampones de frutos rojos en otra tienda, pero su novia paró la broma y le confesó la verdad. La historia completa se puede ver en un video de TikTok.

El video cuenta con más de 10 millones de visitas, así como 9 mil comentarios de todo tipo, tanto positivos, como negativos. Algunos usuarios incluso, le sugieren al joven ahora aplicarle una broma a su novia "para que vea lo que se siente" y ya no lo vuelva a hacer.

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