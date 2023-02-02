Nace bebé de más de 7 kilos en Brasil: ¿Cuáles son las causas y riesgos?

La naturaleza es indescifrable, por ello, constantemente nos regala sucesos impresionantes, tal es el caso de Angerson Santos, niño gigante que nació en Brasil pesando 7.328 kilogramos y midiendo 59 centímetros.

Debido a su condición, Angerson Santos fue apodado en su natal Brasil como el “bebé gigante del Amazonas”, pues los niños recién nacidos pesan entre 3.3 kilos, mientras que las niñas tienen un peso promedio de 3.2 kilogramos.

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¿Cómo se les conoce en términos médicos a estos bebés?

El término utilizado para estos “bebés gigantes” es macrosomía fetal (del griego cuerpo grande) y se usa para describir el desarrollo o tamaño excesivo del cuerpo. Todo bebé que nazca pesando más de 4 kilogramos entra dentro de esta categoría, no obstante, esta condición únicamente se hace presente en el 9% de los recién nacidos a nivel mundial, según Mayo Clinic.

¿Cómo fue el proceso de su nacimiento?

La madre del menor, Celidiane dos Santos, tiene 27 años y días antes acudió al nosocomio Colombo de Parintins para una revisión de rutina y comprobar que la salud de su bebé se encontraba bien, fue ahí donde los médicos le dijeron que el bebé era demasiado grande y que era necesario intervenirla pues el pequeño no podría terminar con su gestación de manera natural.

Celidiane fue intervenida y el pequeño Angerson Santos nació por cesárea: “Bebé gigante nace en el hospital Padre Colombo en Parintins. Con un peso aproximadamente de 7kg y 328 gramos. Angerson Santos nació a las 12:00 del miércoles 18 de enero de 2023 en el Hospital Padre Colombo de Parintins y fue considerado el bebé más grande jamás nacido en el estado”, versa el comunicado del nosocomio.

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¿Cómo se encuentra de salud el bebé gigante? A pesar de su peso y tamaño, por encima del normal, Angerson Santos es un niño sano y desde el hospital confirmaron que el pequeño está estable y no presenta anomalías físicas.





“No me esperaba esta sorpresa, pensé que serían cuatro kilos, pero llegó con siete kilos”, relató su madre, quien está sumamente agradecida con el hospital.

Por su parte, el equipo médico reveló que decidieron intervenir a Celidiane por una cuestión de riesgo prenatal. “Imaginábamos un bebé que pesará alrededor de seis kilos, según la ecografía, pero superó esta expectativo”, dijo la ginecóloga de la madre.

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¿Causas y riesgos?

Factores genéticos y enfermedades en la madre, como obesidad o diabetes, pueden ocasionar macrosomía fetal, condición que puede ser fácil de identificar hasta los últimos meses de gestación.

De acuerdo con Mayo Clinic, existen factores de riesgo como diabetes, obesidad, embarazos anteriores, dar a luz a un varón, parto después de la fecha estimada y si la madre supera los 35 años