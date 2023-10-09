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FOTOS | Neymar y Bruna Biancardi comparten tiernas imágenes de su bebé

La pareja eligió su cuenta de Instagram para presentar a su bebé con sus fans. No te pierdas los detalles y las imágenes de la nena.

Por: Maribel Velázquez

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