Niegan que Jaime Garza abandonó a Viridiana Alatriste tras su fatal accidente

Hace unos días, Alejandra Guzmán reveló en una entrevista exclusiva con Pati Chapoy, que su hermana Viridiana Alatriste, estaba acompañada de su entonces novio, Jaime Garza, al momento de sufrir el accidente automovilístico que en octubre de 1982, le arrebató la vida.

Ana Silvia Garza, hermana del hoy también fallecido actor, afirma que se trata de un malentendido, pues hay que recordar que en ese momento, la hija de Silvia Pinal mantenía una relación con el actor.

Yo creo que ahí hubo un malentendido, sí estaban en un departamento, aquí arribita en el Olivar, que organizó Viri, que se reunieran tanto los compañeros de su obra, que ella estaba en ‘Tartufo’, y los compañeros de ‘Equus’, donde estaba mi hermano. Ella se quiso ir, estaba grabando con Silvia Pinal y se quiso ir de repente, le dijo a mi hermano ‘córrelos’ y mi hermano dijo ‘cómo los voy a correr, si tú eres la que los invitó a los compañeros y los convocó’. Pero, por supuesto que no estaba físicamente mi hermano, ella se bajó y ya después le avisaron a mi hermano, fue una experiencia, inenarrable. La verdad, cómo crees que la iba a dejar, si para él, fue así de que si ya se fue mi alma gemela, me voy yo también

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¿Piensa hablar con Alejandra Guzmán?

Ana Silvia espera poder aclarar dicho pasaje con la propia Alejandra Guzmán, por el cariño que le tiene de toda la vida.

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