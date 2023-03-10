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VIDEO: ¡Padre no tan padre! Este papá quería hacerse viral y lo logró.

Este tipo de videos se han hecho virales entre padres e hijas, pero no le explicó bien a la pequeña qué tenía que hacer ¡y terminó aventándola hacia la pared!

padre viral

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Últimamente este tipo de videos en redes sociales se han hecho virales entre padres e hijas, pero no le explicó bien ¡y terminó aventándola hacia la pared!

Claramente se ve como quería ponerse en tendencia, intentando hacer un video viral con su hija pareciendo como si solo sostuviera su cabeza y su cuerpo desapareciera, pero nada salió como lo pensó. ¡Se le pasó la mano y su hija terminó quien pegándose en la cabeza!

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