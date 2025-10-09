Pepe Aguilar le dedica unas hermosas palabras a Ángela Aguilar por su cumpleaños 22

El día de ayer, miércoles 8 de octubre, Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 22, aunque ha sido más de un año donde la vida de la cantante ha sido fuertemente criticada y señalada por su relación con el también cantante Christian Nodal, este día ella tomó la decisión de dejar todo a un lado y pasar un momento con sus seres queridos.

Recordemos que la joven, tiene meses siendo el centro de atención de muchas críticas y comentarios negativos en las redes sociales, aunque ella ha seguido con su vida personal y profesional.

Christian Nodal reacciona al ataque homofóbico que sufrió su amigo Kunno [VIDEO] Christian Nodal sin filtros, el cantante ha establecido una buena relación con los medios y no duda en responder todas las preguntas que se le hacen. Esto dijo sobre la supuesta relación que sostiene con Kunno.

¿Qué palabras le dedicó Pepe Aguilar a su hija?

Y es que, su padre Pepe Aguilar decidió compartir un gran mensaje a su pequeña hija con motivo de su cumpleaños. Recordemos que aunque ha pasado por momentos muy fuertes, el cantante decidió tomarse un momento para enfocarse en lo que realmente importa, celebrar con alegría la vida de su hija menor.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió un emotivo video en el que muestra fotografías de Ángela Aguilar cuando era muy pequeña, pero ya lo acompañaba en el escenario.

Y es que, el cantante no solo se siente feliz por celebrar a su hija, sino que demuestra que se siente orgulloso de ella, el video está sonorizado con la canción “Tu sangre en mi cuerpo” que interpretan juntos.

¡22 años! Has crecido entre luces y sombras; aprendiendo, cayendo y volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Y nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo

Aunque no se sabe mucho al respecto, se comenzó a especular que la cantante habría organizado una exclusiva fiesta para celebrar su cumpleaños.

