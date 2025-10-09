ÚLTIMA HORA: Muere el papá de Horacio Palencia, así lo confirmó en cantante
Lamentablemente, esta mañana se dio a conocer el deceso del padre de Horacio Palencia, quien tuvo complicaciones de salud durante las últimas semanas.
El día de hoy, 9 de octubre, Horacio Palencia informó por medio de sus redes sociales que su padre, Ramiro Palencia Vargas, de 74 años de edad, falleció a las 4:40 a.m. y recalcó todo el amor que siempre sentirá por él con un hermoso mensaje que conmovió a sus seguidores y, por supuesto, a todos sus amigos del medio artístico.
Horacio Palencia informa que su padre falleció
Fue por medio de un post de Instagram donde el cantante compartió con todo su irreparable pérdida y dejó en claro que acompañó a su papá hasta su último suspiro y que siempre trató de hacer lo mejor para que estuviera bien.
“Me duele mucho tu partida papá, pero te fuiste con mucha paz y tranquilidad rodeado de tus hijos y tu esposa, te prometí nunca soltarte de la mano y te lo cumplí hasta tu ultimo aliento a las 4:40 de la mañana, te voy a extrañar mucho papá".
El cantautor también le dio las gracias a su papá por todo el esfuerzo que siempre hizo para hacer de él y de sus hermanos, grandes seres humanos y asimismo, por siempre enseñarles el hábito del trabajo y ser personas honradas.
Grandes amigos de Horacio Palencia le han mostrado sus condolencias como Carolina Ross, quien le expresó “Te mando mucha fuerza amigo… nuestro más sentido pésame”, hasta Edén Muñoz y Grupo Bronco.
Horacio Palencia le cumplió un último deseo a su padre
Hace un par de semanas, Horacio Palencia dio a conocer que su papá, el señor Ramiro Palencia Vargas, se encontraba muy grave de salud, dando a entender que estaban preparados para cualquier cosa; sin embargo, él y su familia quisieron cumplir un deseo del patriarca.
El cantautor compartió una foto donde mostró el traslado de su papá en un avión privado a su natal Mazatlán, donde pasó sus últimos días, acompañado de mucho amor, alegría y atenciones. Este hecho significa mucho para la familia, ya que el señor Ramiro siempre quiso regresar a su tierra.