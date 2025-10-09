Reportan que robaron parte de la herencia de Silvia Pinal

En noviembre de 2024 la primera actriz Silvia Pinal dio su último suspiro y el luto invadió a su familia y seguidores. Con el paso del tiempo, su herencia se convirtió en el centro de una polémica que ahora tiene a su familia con intenciones de interponer acciones legales contra su ex asistente personal, Efigenia Ramos, porque se habría “auto heredado” parte de su dinero.

Lo señalado se da en el marco de una situación que tiene como protagonista a la ex asistente de Silvia Pinal pero también a la hija de la actriz, Alejandra Guzmán. Al parecer, la cantante habría agredido físicamente a Efigenia Ramos por lo que habría una denuncia de por medio.

¿Robaron parte de la herencia de Silvia Pinal?

Mientras la intriga se mantiene sobre si existió o no una agresión por parte de Silvia Pinal contra la ex asistente de su madre, Efigenia Ramos no se ha expresado al respecto pero sí ha dejado en claro que está interesada en recibir parte de la herencia que la actriz le dejó.

Es en este punto que la situación se complica ya que los hijos de Silvia Pinal no estarían dispuestos a que Efigenia Ramos reciba parte de la herencia. El motivo sería que la familia de la actriz habría descubierto que la ex asistente se habría “auto heredado” parte del dinero ya que tenía acceso a sus cuentas bancarias.

¿Denuncias cruzadas por la herencia de Silvia Pinal?

Mientras el tema no deja de desvelar a los medios de comunicación y mantiene expectantes a los seguidores de Silvia Pinal, reporteros como Emilio Morales han deslizado que Efigenia Ramos denunciaría a Alejandra Guzmán por agresión.

Sin embargo, también existirá una contrademanda ya que la familia de la primera actriz pondría ante la Justicia a la ex secretaria de Silvia Pinal en relación a las sospechas del manejo que ha hecho de su dinero. La herencia sigue estando en el centro de la escena y la expectativa no deja de crecer.