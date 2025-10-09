EN FOTOS: Jawy Méndez de La Granja VIP sorprende a sus fans con 5 curiosidades: ¡entérate!

Jawy Méndez, la segunda celebridad que fue confirmada por TV Azteca para unirse a La Granja VIP , compartió un carrusel de fotos bastante revelador en el que compartió algunas curiosidades para calentar los ánimos antes del estreno del reality: ¡crees que lo conoces, pero hasta a un “hijo” nos presentó en redes!

La Granja VIP: Jawy Méndez advirtió que provocará “peleas, llantos, tristezas, felicidad” TV Azteca [VIDEO] Jawy Méndez, el segundo granjero confirmado para La Granja VIP, reveló sus sentimientos por participar en un reality 24/7. ¡Ojo a lo que dijo de Alfredo Adame!

¿Qué datos compartió Jawy Méndez que tal vez no sabías?

Hace unas horas, Jawy Méndez sorprendió a sus 3 millones de seguidores de Instagram con un revelador carrusel de fotos en el que compartió 5 divertidas curiosidades para que sus fans lo acaben de conocer antes del arranque de La Granja VIP:

“5 cosas que (seguro) no sabías de mí" escribió Jawy antes de soltar algunos secretos impactantes entre los que destacaron dos aspectos de su vida: ¡no come nada de carne y sí, tiene un “hijo” con Daniela Loaiza!

CURIOSIDAD 1: “Casado con la mujer más increíble: @danielaloaiza04".

“Casado con la mujer más increíble: @danielaloaiza04". CURIOSIDAD 2: “No como carne. Ni tacos al pastor, ni barbacoa, ni carnitas”.

“No como carne. Ni tacos al pastor, ni barbacoa, ni carnitas”. CURIOSIDAD 3: “Todos hablan de mi pelo... pero literal es lo que menos me cuido”.

“Todos hablan de mi pelo... pero literal es lo que menos me cuido”. CURIOSIDAD 4: “Reality show boy desde siempre-16 realities y contando”.

“Reality show boy desde siempre-16 realities y contando”. CURIOSIDAD 5: “Y sí, soy papá de una hermosa bestia llamada Scar”.

Jawy Méndez, quien el pasado 07 de octubre cumplió 37 años, se concentró en los últimos días en promocionarse rumbo a La Granja VIP para asegurar los votos de sus fans que resultarán importantes sobre todo en las eliminaciones... ¡la competencia se va a poner fuerte porque cada granjero cuenta con su propio fandom!

¿Qué te pareció, conocías bien a Jawy Méndez o alguna de estas curiosidades llamó tu atención? ¡La Granja VIP está a sólo unos días de su arranque oficial y los ánimos no podían estar mejor!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Jawy Méndez listo para integrarse se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: