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FOTOS | Estos son los mexicanos nominados al Latin Grammy 2023

Se dieron a conocer los nominados al Latin Grammy 2023, ¡y algunos mexicanos lideran las listas! ¿Quiénes son? Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Peso Pluma sacando la lengua.jpg
Peso Pluma feliz.jpg
Natalia selfie.jpg
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Nodal selfie.jpg
Joss tocando la guitarra.jpg
Nodal guitarra.jpg
Joss en concierto.jpg
Kenia de negro.jpg
Kenia de perfil.jpg
Grupo Frontera posando.jpg
Grupo Frontera en el estudio.jpg
Jesús saltando.jpg
Jesús foto en el espejo.jpg
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