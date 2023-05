Esta es la razón por la que no debes dejar tu cepillo de dientes en el baño.

Lavarse la boca es un acto cotidiano y al ser más práctico, acostumbramos resguardar el cepillo de dientes dentro del baño. De esta forma no tenemos que volver a buscarlo más tarde o al día siguiente. No obstante, según un estudio de la Universidad de Quinnipiac, en Estados Unidos, dejarlo en este lugar de la casa no es la mejor decisión.

Si bien es una costumbre de años y muy arraigada en la sociedad, en el baño también se desarrollan más actividades de cuidado personal que ponen en riesgo la limpieza de tu cepillo de dientes. Sobre todo, si el espacio lo compartes con otras personas.

¿Cuál es la razón por la que no debes dejar tu cepillo de dientes en el baño?

Como bien decíamos, la razón por la que no debes dejar tu cepillo de dientes en el baño parte de un estudio realizado por la Universidad de Quinnipiac, ubicada en Connecticut, Estados Unidos, y los resultados arrojan que puede repercutir en tu salud.

Lo que pasa es que el baño es la habitación de la casa con más humedad, por lo que propicia el crecimiento de microorganismos y bacterias que pueden aparecer entre las cerdas del cepillo de dientes y que al utilizarlo terminarías esparciendo en tu boca.

También no debes dejar el cepillo de dientes en el baño porque es un lugar donde predominan los restos fecales. En otras palabras, se encuentran esparcidos en el ambiente luego de las descargas en el inodoro y sin darnos cuenta, podrían terminar en el instrumento de higiene bucal.

Al respecto, los investigadores del estudio estadounidense encontraron materia fecal en el 60 % de los cepillos de dientes que revisaron y que solían permanecer guardados en baños compartidos. De igual modo, registraron bacterias peligrosas para nuestra salud como la Serratia, Escherichia Coli, Giardia, Salmonelosis, entre otras causantes de enfermedades gastrointestinales.

Por esta razón la Asociación Estadounidense Dental recomienda que el cepillo dental no se guarde en el baño, si no en un espacio limpio y de forma vertical. Además, hay que dejarlo secar de manera natural. A la misma vez, sugieren cambiar de cepillo de manera regular, al menos cada tres meses para evitarnos algún tipo de infección bucal.

