Muchos asisten al gimnasio con la intención de mejorar su condición física y aumentar su nivel de masa muscular. No obstante, tienden a olvidar que su dieta es igual de importante para lograrlo. Si te identificas con esto, entonces debes saber que los alimentos que comes durante el día son clave en el proceso. ¿Qué alimentos cenar para aumentar tu masa muscular? Aquí lo averiguarás.

Tener conocimientos de qué cenar para aumentar tu masa muscular no es solo un objetivo estético, sino un detalle indispensable para tu bienestar general. Así, la masa muscular no solo aporta fuerza y resistencia, sino que fomenta el metabolismo adecuadamente y la salud de los huesos. En otras palabras, ejercitarse intensamente no sería suficiente porque necesitas una dieta específica. A continuación, te compartimos qué alimentos incluye esta dieta.

¿Qué es lo que debes cenar para aumentar tu masa muscular?

Arroz y papas: Se trata de alimentos que debes cenar para aumentar tu masa muscular porque son carbohidratos que le brindan energía a tu cuerpo, es decir, nutrientes clave en el proceso. Normalmente la cantidad de consumo sugerida es de 6 a 7 gramos por kg de peso corporal, sobre todo si realizas ejercicio intenso.

Por último, la hora que se recomienda consumir estos alimentos que juegan un papel importante para aumentar tu masa muscular es entre las 19:00 y las 20:00 de la noche; ya que, así fomentas una adecuada digestión. Desde luego, recuerda llevar una dieta equilibrada todo el día, no solo por la noche.

