¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la supuesta boda secreta entre José Eduardo y Paola Dalay?

José Eduardo Derbez , hijo de Eugenio Derbez, ha sido tendencia en las redes sociales en las últimas semanas. Y es que, además de ser popular en internet gracias al éxito que su serie “Par De Ideotas” tiene en streaming, ahora se ha rumorado que el actor y comediante estaría preparando una boda secreta con su pareja, Paola Dalay. ¿Qué tan cierto es esto?

Después de formar parte de varios proyectos de Eugenio Derbez, ahora José Eduardo ha tomado la decisión de iniciar trabajos fuera de este y un ejemplo de lo anterior es “Par De Ideotas”, serie en la que colabora con Vadhir Derbez. En este punto, vale decir que en redes se habla de un posible distanciamiento familiar dado que estos no asistieron al bautizo de su hija Tessa, aunque esto ya fue rechazado por el propio influencer.

¿Eugenio Derbez asistirá a la boda secreta de José Eduardo?

De acuerdo con una charla con los medios de comunicación, misma que fue retomada por “Despierta América”, Eugenio Derbez dudó que su hijo y Paola Dalay se hubieran casado de forma secreta pues, según su postura, se hubiera enterado. Eso sí, señaló que la personalidad de su hijo es tan directa que “no metería las manos al fuego”, para asegurar tal cuestión.

“No creo, ya me hubiera yo enterado. Bueno, quién sabe, en una de esas es un capítulo más de su nueva serie. No creo, lo dudo mucho, pero tampoco metería las manos al fuego diciendo que no, no pasó, pues no. Dudo que se haya casado en Las Vegas, que se case yo creo que sí puede suceder en algún momento, pero no en Las Vegas”, explicó Eugenio Derbez ante los cuestionamientos de la prensa.

¿De dónde surgió el rumor de una boda secreta?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay fueron interceptados en el Aeropuerto de la Ciudad de México luego de unas vacaciones que tuvieron en Las Vegas, en Estados Unidos. En este encuentro con los medios, el actor y comediante se negó a confirmar una boda, aunque también declaró que “pronto” se enterarán de lo que fueron a hacer en tierras norteamericanas.