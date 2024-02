Le queman el cabello a Yeri Mua y así le quedó

Una de las influencers más queridas y más polémicas del momento, sin duda alguna es Yeri Mua, quien decidió incursionar recientemente en el reguetón mexicano; sin embargo, en las últimas horas se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Por extraño que parezca, Yeri Mua no está en el ojo del huracán por alguna polémica con alguno de sus exnovios o por un comentario fuera de lugar, sino porque recientemente dio a conocer que le quemaron su cabello en una decoloración.

Te puede interesar: Yeri Mua explota y condiciona a Dani Flow tras fuerte polémica; qué le dijo

La experiencia de Javier Ibarreche en TV y con las interrupciones. [VIDEO] Javier Ibarreche es el primer invitado del Capi y él pudo contarle más de su experiencia en la televisión y con las interrupciones en redes sociales.

¿Por qué le quemaron el cabello? A través de sus redes sociales, la famosa influencer Yeri Mua compartió que su cabello había sufrido un trágico incidente, motivo por el cual su larga cabellera desapareció y ahora luce un look más corto.

Algo que ha caracterizado a la influencer es su larga y abundante cabellera; sin embargo, esto ha cambiado radicalmente después de que se sometiera a un cambio de look, esto durante su viaje a Colombia.

También te puede interesar: Yeri Mua responde a críticas de Danna Paola sobre el reggaetón; ¿qué dijo?

La jarocha se despidió del color cobrizo y le dio la bienvenida a un tono rubio y rojizo al estilo de Karol G. Yeri Mua decidió compartir el proceso de transformación y al final se dijo complacida por el resultado, incluso lo presumió con fotografías y videos.

¿Cómo le quedó?

Sin embargo, hace unas horas Yeri Mua reveló que durante el cambio de look su cabello sufrió un daño irreparable, pero hasta ahora se dio cuenta de ello, pues le hicieron la decoloración con todo y extensiones, lo que provocó que se le debilitara y quebrara por completo.

Te puede interesar: FOTOS | “A mí sí me gusta la música puerca”, la respuesta de Yeri Mua a Danna Paola sobre el reguetón

“Yo no sabía que así me habían dejado el cabello, yo traía mis extensiones y en ellas no se notaba pero ahorita que me quitaron las extensiones me di cuenta que me dejaron pelonsísima, pero pelonsísima”, relató.

Al final, la ‘Bratz Jarocha’ compartió cómo le quedó el cabello y se dejó ver sin extensiones, incluso aseguró que iniciaría un tratamiento para cuidar su cabello.