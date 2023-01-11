Rafael Amaya fue captado en exclusiva en un bar de la CDMX.

El lente de Ventaneando, captó a Rafael Amaya al interior de un bar, en la colonia El Recreo en Azcapotzalco, pero no crea usted que se trató de una noche de fiesta, sino de las grabaciones de una escena para la octava temporada de la serie ‘El Señor de los Cielos’, en la cual, el actor lleva el papel principal.

Te puede interesar: Sylvia Pasquel niega conflictos con sus hermanos por la herencia.

Y, como Ventaneando está en todas partes, nos colamos tras bambalinas de las grabaciones, en las que el personaje de Amaya resurge de las cenizas.

Después de que, el actor sufría problemas por adicciones y destrampes, en contraste, ahora luce revitalizado y animado con su trabajo.

Rafael Amaya se negó a dar declaraciones.

No obstante, al exterior de dicha locación Rafa, evitó a toda costa la cámara y el micrófono de Ventaneando y cuando intentamos abordarlo, se limitó a caminar apresuradamente para resguardarse.

También te puede interesar: Mayra Rojas y su hija Luciana nos visitaron en el foro de Ventaneando.

Acto seguido, el equipo de producción acordonó la zona, igual que la escena de un crimen e impidió que 'El Señor de los Cielos' fuera grabado o abordado una vez más, sin saber que dentro, ya lo habíamos visto todo, no contaron con nuestra astucia.

