Ricardo Peralta termina llorando tras su último Pepe y Teo ¿Volverán? ESTO SE SABE previo a la participación de César Doroteo en La Granja VIP México:

Todo lo bueno tiene su final… O eso es algo que seguido se dice, pues recién se ha informado que ha sido el último programa de Pepe y Teo, noticia que ha impactado a sus miles de seguidores, e incluso a su colega Ricardo Peralta, quien no pudo con el sentimiento durante la mención y no pudo contenerse.

En el episodio subido recién fue que César Doroteo le confirmó a Ricardo Peralta que sería el último “Pepe y Teo Opinan” debido a su agenda (participación en La Granja VIP México), lo que enseguida hizo llorar a Peralta, quien lucía incrédulo ante estas palabras.

Hace unos días se hizo oficial la que el reconocido influencer y creador de contenido César Doroteo estará dentro de esta edición de La Granja VIP México, lo que ha causado todo tipo de reacciones dentro de sus fans e incluso círculo cercano, quienes por un lado están emocionados por su rol como granjero pero también lucen tristes por su pausa.

¿Una pausa o el adiós para siempre de Pepe y Teo?

“¿Este es tu último Pepe y Teo Opinan?”, le preguntó Ricardo Peralta a César Doroteo, a lo que el último le confirmó que sí.

En un momento, César dijo que sería el último hasta diciembre: “Espero de aquí a diciembre. En diciembre ya no me van a ver otra vez porque van a estar de vacaciones”, por lo que ha quedado en el aire el regreso de Pepe y Teo.

De momento no hay nada definido por la parte de ambas figuras sobre cuánto podría durar esta pausa o sobre cómo es que podrían retomar sus actividades habituales.

¿Qué espera César dentro de su participación en La Granja VIP?

Durante esta misma última emisión, César pidió el apoyo de sus seguidores, donde dijo lo siguiente:

“Voten por mí, no se olviden si es que llego a estar nominado, échenme la mano, apóyenme y acuérdense que va a salir mucha rata de alcantarilla, de muchos lugares, de muchos momentos. Entonces ustedes manténganse firmes”.

Con estas palabras, nuestro flamante granjero ha dejado ver un poco de su estrategia, misma que pondrá en marcha desde el día número uno en su estreno de La Granja VIP México el domingo el próximo 12 de octubre a través de Azteca UNO.