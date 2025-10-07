La Granja VIP: Lis Vega CONFIRMA que se une a los granjeros, ¿habrá polémica?

La décima participante en sumarse a La Granja VIP ya tiene nombre: Lis Vega. Esta mujer, que siempre ha vivido entre el arte, el baile y la pasión, se prepara para dejar atrás sus lujos y adentrarse en un reto lleno de tierra, animales y convivencia extrema. Con su carisma arrollador, promete aportar ese “sabor” que la granja necesita: desde un paso de baile sorpresivo hasta un momento que haga al público “echar más de un cacareo”.

Lis Vega llega como granjera número diez para compartir actividades únicas que pondrán a prueba su resistencia, su humildad y su espíritu competitivo. Romperá esquemas al cambiar tacones por botas de campo, glamour por trabajo rudo, y luces por amaneceres con animales. El público espera que aporte no solo belleza, sino fuerza, carácter y momentos que harán vibrar la convivencia.

¿Quiénes son los granjeros revelados hasta la fecha?

Hasta ahora, los nombres que han sido confirmados como parte del elenco de La Granja VIP son:



Con la llegada de Lis Vega como décima granjera, se completa o se sigue ampliando un elenco que mezcla figuras del espectáculo, influencers y talentos de distintos ámbitos, todos dispuestos a dejar el lujo y vivir la rusticidad del campo.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP tiene cita con el público el próximo domingo 12 de octubre de 2025, a las 8:00 pm. Ese día arranca el reality show que mostrará a estas celebridades alejadas de sus zonas de confort, enfrentando tareas rurales, competencias y convivencias que sacarán sus verdaderas facetas.

Lis Vega, con su estilo único y energía contagiosa, llega para sumar sabor, ritmo y momentos memorables. A partir del 12 de octubre, prepárate para ver cómo las estrellas bajan del escenario y pisan la tierra de La Granja VIP.

