Rosa Figueroa arremete contra su sobrino José Manuel Figueroa.

Los rencores entre la familia de Joan Sebastian no han terminado.

Los rencores familiares que el fallecimiento de Joan Sebastian destapó, al parecer no han terminado. Y ahora es su hermana Rosa Figueroa, quien rompe el silencio y reprocha a su sobrino José Manuel Figueroa haber desacreditado a sus hijos, señalándonos de haber hecho un mal manejo del dinero del cantautor cuando trabajaban para él, incluso haber sustraído objetos de las casas que este dejó.

La rencilla data del año 2016 y estas son las airadas declaraciones que Rosa lanza en contra de su sobrino.

“El distanciamiento fue cuando te lastiman a un hijo. Fue cuando te exhiben públicamente a un hijo, más cuando no tienes las bases para hablar sobre un problema que no había cómo comprobar que fuera cierto. Me dolió y ese día no supe qué decir”, subrayó la tía de José Manuel Figueroa.

Este es el contundente mensaje que manda Rosa Figueroa a su sobrino José Manuel

Rosa Figueroa no puede perdonar a José Manuel Figueroa por difamar a sus hijos Omar y Jorge Ángel.

“Le quiero decir que me dolió. Él con sus palabras, hizo que se les cerraran puertas a mis hijos de trabajo. Me vas a hacer llorar. Muchas puertas porque eran ‘los primos que habían robado’. Y yo me pregunto, ¿a quién le robaron?”, expresó.

La hermana del fallecido Poeta del Pueblo asegura que sus primogénitos son hombres de bien y trabajadores.

“Omar era encargado del rancho y había un administrador. Mis hijos nunca han atracado a nadie. Mis hijos no se han levantado de un callejón cayéndose de borrachos, no los han agarrado con una pistola en la mano, no los han agarrado golpeando a una mujer; jamás en la vida”, expresó al borde de las lágrimas.

Omar y Jorge Ángel enfrentaron problemas para encontrar trabajo después de las polémicas declaraciones de José Manuel Figueroa.

“Lo digo con mucho orgullo, estoy orgullosa de mis hijos. Son jardineros, los amo, son valiosos. Mis hijos están acostumbrados a ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, bajo los rayos del sol, desde que estaban con mis hermanos trabajando; ya sea de pintores, de barrenderos, así se han ganado la vida mis hijos”, expresó.

Además, Rosa no está dispuesta a reunirse con José Manuel Figueroa para arreglar sus diferencias.

“Si antes de estos seis años, nunca me acerqué a mi sobrino, ahora yo te puedo decir algo: no estoy dolida con la vida. Sigo siendo Rosa, la Rosa que se acostumbró toda la vida a ganarse la vida con sus manos. Yo no esperé a que se muriera mi padre o mi madre, o quien se haya muerto, para comer o calzar”, confirmó.

“Él sabe que nunca me he acercado a pedirle algo. Jamás desde que es José Manuel Figueroa, un vaso de agua. Y mis hijos, Omar Sánchez Figueroa, y Jorge Ángel Sánchez Figueroa son mi orgullo y mi fuerza”, concluyó.

