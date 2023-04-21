Roy Roselló denuncia a ejecutivo musical José Menéndez por abuso.

El nombre del ex Menudo, Roy Roselló ha vuelto a ser noticia tras destaparse que fue violado por José Menéndez, un ejecutivo de la RCA, al que sus propios hijos, también exintegrantes del famoso grupo asesinaron en 1989, asegurando que los abusaba sexualmente.

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El crimen, ha sido retomado en la serie titulada ‘Menéndez más Menudo Boys Betrayed’, en la que Roselló compartió su testimonio, aunque fue con Ventaneando con el primer medio que se abrió de capa en el 2020, revelando que Edgardo Díaz, fundador y mánager de la famosa agrupación, también lo violó. La historia empezó cuando él tenía apenas 12 años.

Mi escuela quedaba a dos cuadras de las oficinas de Menudo, cuando yo me puse al frente de la oficina de Edgardo de la escuela libre de música, las fans comenzaron a llegar, pensando que yo iba a ser otro Menudo y comenzaron a pedirme autógrafos y a sacar fotos conmigo. De ahí, Edgardo parece que vio toda esa reacción y envió la secretaría para que me enviara una solicitud para yo hacer una audición, eso nunca pasó

Roy, relató que al poco tiempo Edgardo empezó a manipularlo y corromperlo.

Yo comencé a frecuentar la casa de la mamá de él, él me daba obsequios, me daba regalos, él pudo simplemente manipularme, pudo provocarme en mi mente, la riqueza, el poder es lo más importante a un niño; esos pedófilos, ellos te compran con regalos, ellos te compran con dinero

Los abusos, comenzaron en la casa de Doña Panchi, madre de Edgardo, incluso antes de entrar a Menudo.

Tres meses antes, dos meses antes, algo así, la mamá sabía y la mamá jamás estuvo de acuerdo con mi entrada a Menudo, porque ella entendía las consecuencias, al momento que yo entraba a Menudo que eso podía ser un escándalo mundialmente, que yo lo podía decir en algún momento. Yo fui el único integrante el cual no hizo ningún tipo de audición en Menudo, porque todos saben que yo entré a Menudo, porque Garza simplemente, él me vio y se enamoró de mi

¿Va a proceder de forma legal contra Edgardo Díaz?

Desde la fecha de esta entrevista, Roselló anunció que denunciaría a Edgardo Díaz, en Estados Unidos, dado que allá, los delitos de abuso sexual y pedofilia no caducan y, porque los hechos ocurrieron a la largo y ancho de ese país.

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Porque en Estados Unidos la pedofilia, no caduca, los abusos pasaron en casi todo Estados Unidos, en todos los estados, porque yo era obligado a quedarme en el cuarto con él

Y estas son las pruebas con las que dijo contar para su denuncia, los registros de ingreso en los hoteles donde se hospedaban mientras estaban de gira.