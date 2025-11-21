Este será el último día para tramitar la licencia permanente en CDMX

¡Buenas noticias para los habitantes del centro del país! Y es que, en los últimos días, el gobierno del Valle de México confirmó la ampliación para realizar el trámite para la licencia de conducir permanente en la CDMX, motivo por el cual aquí conocerás el costo oficial de este documento.

Como sabes, adquirir la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México no solo ayudará a evitar nuevos pagos en un futuro a mediano plazo, sino que también impedirá que hagas largas filas para realizar el trámite, lo cual sugiere una administración de tiempo más completa.

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

Fue Juan Pablo de Botton, secretario de Administración de Finanzas, quien reveló excelentes noticias para los conductores de la capital del país, pues la licencia de conducir permanente será un trámite que pasó se validarse hasta el último día de diciembre a durar durante todo el 2026.

De Botton explicó que, desde el anuncio del trámite al pasado 16 de noviembre, se expidieron más de un millón de licencias, lo cual sugiere un recaudado de más de dos mil millones de pesos. Esta situación hace que el documento cuente con el mismo precio de cara al siguiente año; es decir, mil 500 pesos.

Finalmente, de Botton explicó que se ha experimentado una demanda de alrededor del 60 por ciento para quienes desean tener este documento consigo. La intención, entonces, es que esta licencia ayude a que los conductores ya no tengan que preocuparse por actualizar el documento cada cierto periodo de tiempo.

¿Por qué el 2025 fue histórico para la licencia de conducir permanente en CDMX?

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, reveló que el 2025 fue el año con mayor emisión de licencias en la historia. Además, recordó que cada uno de los recursos obtenidos por el trámite para este documento irán directamente a un fideicomiso, el cual tiene como objetivo mejorar la movilidad de la capital del país.