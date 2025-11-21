CFE suspenderá el servicio de luz por 8 horas;¿ Cuándo será?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha anunciado que realizará un corte de luz que se llevará a cabo a finales de noviembre y se estima que tenga una duración de 8 horas. De esta manera tendrás que estar atento para tomar las precauciones.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el corte de luz?

Esto será en el Pueblo Mágico de Izamal, en Yucatán, allí la CFE realizará un corte de luz que tendrá una duración de aproximadamente 8 horas. La fecha en que suspenden el servicio es este viernes 21 de noviembre por trabajos de mantenimiento preventivo para garantizar un servicio más estable y seguro.

Los trabajos de mantenimiento de la CFE se llevarán a cabo en un transformador de energía de la zona. El corte tiene previsto aplicarse durante al menos 8 horas debido a que está programado desdelas09:00de la mañana y termine hasta las 5:00 de la tarde.

X Ten en cuenta la información.

Durante la suspensión del servicio de electricidad en Izamal, se verán afectadas las comisarías de Cuauhtémoc, Sitilpech, Citilcum, Kimbilá y Xanabá. Cabe destacar que los trabajos de mantenimiento también afectarán a municipios Tunkás, aunque únicamente en las localidades de San Antonio Chuc y Onichén.

Los trabajos de mantenimiento son sumamente esenciales por lo que se pide comprensión a los usuarios de las zonas afectadas. El corte de electricidad es para poder mejorar el servicio de luz y para dichas labores por lo que se requiere suspender el suministro eléctrico para garantizar la seguridad de su personal.

De esta manera las localidades de Izamal y Tunkas, la CFE ha emitido como recomendación que se desconecten aparatos mientras se implementa el corte de luz de este viernes 21 de noviembre para poder evitar los daños.

Por último la Comisión Federal de Electricidad ha confirmado que el servicio restablecerá en cuanto concluyan las labores programadas. Se pide paciencia y comprensión para poder garantizar lo mejor.