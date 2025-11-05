INAPAM hace gran anuncio para los beneficiarios con credencial por El Buen Fin 2025

Estamos a muy poco tiempo de que se lleve a cabo El Buen Fin 2025, ya que tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre. En este marco es que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha confirmado una buena noticia para millones de beneficiarios.

Chiquis se mantiene en una batalla legal contra su tío y abuelos [VIDEO] ¡De última hora! Chiquis y sus hermanos siguen en una batalla legal contra su tío Juan y sus abuelos tras demandarlos por el uso de la imagen de Jenni Rivera.

Cabe destacar que los beneficiarios no contarán con descuentos exclusivos por el evento, sino que los adultos mayores que cuenten con credencial, podrán combinar sus rebajas permanentes con las promociones generales de la temporada, lo que representa una oportunidad única de ahorro.

¿Cuáles son los beneficios del INAPAM?

Los comunicados oficiales que ha emitido la INAPAM, es que aquellos que cuenten con credencial, no tendrán descuentos adicionales durante el Buen Fin 2025. A lo que si podrán acceder esa todas las ofertas del evento, al igual que cualquier comprador, y en algunos establecimientos será posible acumular los beneficios del INAPAM con las promociones especiales.

La combinación de estos beneficios, ayudarán a que muchas personas puedan duplicar sus ahorros, sobre todo en rubros como salud, transporte, alimentos y servicios básicos. Las autoridades recomiendan consultar en cada tienda si se permite aplicar ambos beneficios, ya que depende de la política de cada establecimiento.

¿Cuáles son los beneficios vigentes de la credencial del INAPAM?

La credencial del INAPAM, está dirigida a personas de 60 años o más, ofrece descuentos permanentes en múltiples productos y servicios. Entre los más importantes destacan:



Rebajas en predial y agua , con descuentos de 10 % a 50 % según el municipio.

, con descuentos de según el municipio. Descuentos del 10 % al 20 % en ópticas, laboratorios clínicos y farmacias.

en ópticas, laboratorios clínicos y farmacias. Transporte público gratuito o con tarifa preferencial en varias ciudades del país, incluyendo la CDMX.

en varias ciudades del país, incluyendo la CDMX. Promociones en restaurantes, tiendas, servicios médicos y entretenimiento , que ayudan a mejorar la economía y el bienestar de los adultos mayores.

, que ayudan a mejorar la economía y el bienestar de los adultos mayores. Gracias a estos beneficios, la credencialpermite mantener un ahorro sostenido durante todo el año, incluso más allá del Buen Fin.

Recomendaciones para aprovechar el Buen Fin 2025 con INAPAM

