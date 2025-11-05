Conoce los fraudes más comunes al retirar dinero del cajero automático

El cierre del año funge como el momento perfecto para que miles de personas gasten sus ahorros en regalos para sus seres queridos, por lo que se vuelve una constante que los cajeros automáticos estén repletos de gente que desea sacar el efectivo que tienen guardado.

Lo anterior permite que los delincuentes estén cada vez más cerca de lograr el objetivo de generar fraudes a quienes están por sacar dinero del cajero automático. Ante este hecho, no está de más que conozcas algunas recomendaciones para evitar perder tu efectivo en un abrir y cerrar de ojos.

¿Cómo evitar que te roben tu dinero tras sacarlo del cajero automático?

La primera gran recomendación es sacar el dinero que tienes guardado a través de cajeros automáticos que estén ubicados en interiores o centros comerciales; es decir, en espacios concurridos en donde muchas personas pasen por ahí, pues de lo contrario para el delincuente será más sencillo quitarte tu dinero.

Los fraudes también se pueden realizar cuando ya no estás en el cajero automático; por ende, se recomienda oprimir varias veces la letra “Cancelar” a fin de que tu sesión se mantenga abierta, pues este hecho permite a los delincuentes entrar con tu cuenta y robarte tu efectivo.

Finalmente, es recomendable mantenerse en el cajero automático y revisar, con lujo de detalle, que no se haya quedado ningún documento o alguna tarjeta dentro del mismo. Una vez que hayas hecho lo anterior, podrás regresar a tu hogar con la confianza de que todo estará bien con tu dinero.

¿Es necesario asistir con alguien más a un cajero automático?

Si bien no es un asunto obligatorio, distintas entidades recomiendan asistir al cajero automático en compañía de un familiar o ser querido en afán de aumentar la seguridad. Recuerda que este proceso es rápido y sencillo, por lo que es preciso asistir a cajeros que ya conozcas del pasado.