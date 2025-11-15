CFE anuncia mega corte de luz hoy sábado 15 de noviembre

Algunas colonias se verán afectadas este fin de semana debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anuncia que tiene programado un corte de luz en municipios de tres entidades de México. De esta manera los vecinos deberán tomar previsiones por quedarse sin servicio eléctrico el sábado 15 de noviembre.

De esta manera la CFE implementará un corte de luz en los municipios de Coahuila, Sinaloa y Durango el sábado 15 de noviembre. La suspensión en cuestión es por trabajos de mantenimiento, así que el objetivo principal es mejorar la calidad y continuidad del suministro a los habitantes.

¿Qué colonias serán afectadas por el corte de luz de la CFE?

Desde la CFE han manifestado que el corte de luz del sábado 15 de noviembre, afectará a los municipios de Múzquiz, Coahuila; Culiacán, Sinaloa; y Tamazula, Durango. Ante esta situación, no hay que perder detalle de las colonias que se quedarán sin servicio durante algunas horas. Dichas demarcaciones son las siguientes:

Múzquiz, Coahuila - S.E.Bao.

Culiacán, Sinaloa - El Espinal, Arroyo Grande, Arroyo de la Higuera, El Rincón, Los Mayos, El Cirgualar, El Palmar, Los Brasiles, Las Víboras, El Melón, La Cofradía de Imala, Jala, Colomita, Coloma, Acatitán, Chapotán, El Guayabo, Sahuatenipán, El Rodeo, Tamazula de Victoria y El Carrizal.

Tamazula, Durango - Los Medios.

La CFE ha señalado que el corte de luz del sábado 15 de noviembre se estará llevando a cabo desde las 07:00 hasta las 15:00 horas en Múzquiz, Coahuila; mientras que en el caso de Culiacán, Sinaloa y Múzquiz, Coahuila, no contarán con servicio eléctrico de 09:00 a 12:00 horas.

Es importante que los afectados tengan en cuenta los recaudos necesarios para garantizar la seguridad del personal de la CFE, por lo que se emite un agradecimiento por la comprensión de los usuarios.

