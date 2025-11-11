Visa Americana: ¿Hasta qué día me darán la cita si hago el trámite en noviembre 2025?

Viajar a Estados Unidos se ha vuelto un deseo cada vez más complicado debido a la cantidad de tiempo que sugiere una cita para el trámite de la visa americana. En ese sentido, ¿te has preguntado la fecha en el que te podrían entregar esta cita si realizas la documentación en noviembre del 2025?

Estados Unidos será uno de los destinos turísticos más importantes del próximo año dado que se llevará a cabo la Copa del Mundo, por lo que miles de personas han buscado desesperadamente concretar su visa americana. ¿Sacarás el trámite durante noviembre de este año? Entonces esto te interesa.

¿Hasta qué día te entregan la cita para la visa americana si el trámite lo hiciste en noviembre?

Lo primero que tienes que saber es que el trámite para la visa americana no solo exige organización, sino mucha paciencia puesto que los tiempos de espera cambian en función de la demanda y la ciudad en donde te encuentres. En México, particularmente, los periodos de espera han tenido retrasos significativos que han impedido que las personas ya cuenten con este documento.

Y es que, según lo indica el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en algunos consulados el tiempo de espera para realizar la entrevista de una visa de turista va de los 200 a los 600 días; es decir, poco menos de dos años. En otras palabras, si tu trámite lo comenzaste en noviembre de este año, la cita podría efectuarse a mediados o finales del 2026.

¿Qué fechas aproximadas para la visa americana hay en la CDMX, Jalisco y Nuevo León?

Según lo indica el Servicio Oficial de Citas para Visa, las fechas aproximadas en la Ciudad de México son el 3 de diciembre del próximo año. Tijuana, Baja California, es el lugar en donde la cita es más próxima con fecha del 20 de noviembre del 2025, mientras que lugares como Guadalajara y Monterrey deberán esperar hasta el 7 de agosto y el 13 de noviembre del 2026.

Cabe mencionar que la tardanza para el trámite de las visas americanas guarda relación con la serie de cambios que el gobierno de Donald Trump ha implementado, especialmente en los procesos migratorios que han ayudado a que la desorganización se haga presente en estos documentos.