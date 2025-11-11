¿Cuál es la HORA EXACTA en la que inician las ofertas de El Buen Fin 2025?

¿Estás listo para el fin de semana más barato del año? Comienza la cuenta regresiva para el inicio de El Buen Fin 2025, un evento en donde distintas tiendas formarán parte a través de descuentos y promociones que difícilmente encontrarás en este cierre del año.

Se trata, entonces, de un evento en el que miles de personas podrán hacerse de productos y servicios con descuentos por demás notables no solo en tiendas físicas, sino también en el apartado online. Ahora bien, ¿te has preguntado a partir de qué hora comienzan las ofertas en El Buen Fin 2025?

¿A qué hora exacta comienzan las ofertas en El Buen Fin 2025?

Lo primero que tienes que saber es que El Buen Fin, en su edición 2025, comenzará este jueves 13 de noviembre. El evento de ofertas y promociones durará todo el fin de semana para terminar hasta el próximo lunes; es decir, el 17 de noviembre, coincidiendo con el megapuente establecido por la SEP.

Te puede interesar: ¿Se adelanta el pago del aguinaldo para El Buen Fin?

#PROFECO #Ofertas ♬ sonido original - Profeco @profeco 🚨 ALERTA: El Buen Fin 2025 ya tiene fecha y Profeco te respalda. Marca tu calendario: Del 13 al 17 de noviembre llega el Buen Fin. La Profeco desplegará un Operativo Nacional con más de 1,100 servidores públicos en centros comerciales para garantizar: ✅ Transparencia ✅ Cumplimiento de ofertas ✅ Respeto a tus derechos ➡️ ¡COMPARA ANTES DE COMPRAR! Consulta el monitoreo de precios en la web de Profeco. ⚠️ ¿Problemas? ¡Repórtalo al instante! 📞 Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 (ConciliaNet y ConciliaExpress). ¡Tu consumo debe ser #Reflexivo #Responsable ! 🛒 #ElBuenFin

Considerando que El Buen Fin comenzará pasado mañana, si tu deseo es saber a partir de qué hora iniciarán las ofertas puedes ingresar a la página oficial, misma en donde existe un reloj en donde se establece el tiempo exacto y en horario en vivo para conocer cuánto falta para dicho periodo.

Recuerda que El Buen Fin 2025 contará con muchas ofertas no solo en el apartado electrónico y electrodoméstico, sino también en tarjetas de crédito y débito, viajes, comida, ropa y entretenimiento. Por ende, no descartes comparar precios para conocer cuál es la mejor opción para ti.

¿Por qué El Buen Fin 2025 dura cinco días?

En el pasado, El Buen Fin contaba con una duración de 3 días siendo estos viernes, sábado y domingo. Posteriormente la situación cambió a 4 días considerando el lunes; sin embargo, en esta ocasión, y en medio del XV Aniversario desde su nacimiento, se decidió ampliar a 5 días para beneplácito de los consumidores.